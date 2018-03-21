طابعات ثلاثية الابعاد لانتاج قوالب في طب الأسنان

تعتبر جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية واحدة من أكبر الجامعات التقنية في الشرق الاوسط بمساحة تتجاوز اثني عشر كيلو متر مربع.

تسعى الجامعة الى إدخال أحدث اساليب التعليم الرقمية والمختبرات المتقدمة لطلابها ومنها كلية طب الاسنان.

يزور نسيم رمضان الجامعة ويكتشف نظاما متطورا يعتمد على رسم ثلاثي الابعاد لفم المريض لتصميم قوالب تطبع عبر طابعات ثلاثية الابعاد.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على توتير هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NasimRamadanBBC@