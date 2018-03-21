يعرفنا فيلم "للضرورة أحكام" على جمال، وهو شاب في الرابعة عَشَرَ يعمل في مصنع لطوب البناء، وفي نفس الوقت نلتقي بشعبان الذي قضى معظم حياته في نفس المصنع. جمال لا يتطلع للمستقل وشعبان لا يتمنى إلا القليل. عدسة المخرج أحمد حامد تنساب بتلقائية بين عمال المصنع وتستكشف ثراء شخصياتهم.