فيلم "مخاوف بنت السادسة"

فيلم "مخاوف الست سنوات" يعايش حياة اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري في الأردن من خلال الطفلة سارة البالغةِ من العمر ست سنوات. أسرة سارة تستعد لاستقبال مولود جديد، في مخيم يفتخر ساكنوه بأنه لم يشهد أية حالة وفاة أثناء الولادة .