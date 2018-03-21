فيلم "ليش"
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فيلم "ليش"

  • 21 مارس/ آذار 2018

يروي فيلم "ليش" كيف غيرت ظروفُ اللجوء حياة الطفل السوري بدر الذي تخلى عن طموح التعليم واضطر للعمل منذ سن مبكرة لإعالة أسرته.