من مهرجان 2018 الحلقة الرابعة

تضم الحلقة الرابعة من (من مهرجان 2018) أربعة أفلام تتناول الأوضاع الاجتماعية في مختلف أنحاء العالم العربي.

Image caption فيلم "لتتسلق الشجرة"

فيلم "لتتسلق الشجرة" يحكي قصة زوجين خسرا الكثير خلال الحرب في سورية. تلوح فرصة لتعويض بعض مما فقداه، إلا أن أحدهما لا يدرك فعلاً كم تغير وكيف تحولت أولوياته قبل أن يخوض غمار التجربة. ولكن ما لم يتغير لدى الزوجين هو تمسُكُهما بالحياة وببعضهما البعض.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو فيلم "مخاوف بنت السادسة"

فيلم "مخاوف بنت السادسة" يعايش حياة اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري في الأردن من خلال الطفلة سارة البالغةِ من العمر ست سنوات. أسرة سارة تستعد لاستقبال مولود جديد، في مخيم يفتخر ساكنوه بأنه لم يشهد أية حالة وفاة أثناء الولادة .

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو فيلم "للضرورة أحكام"

يعرفنا فيلم "للضرورة أحكام" على جمال، وهو شاب في الرابعة عَشَرَ يعمل في مصنع لطوب البناء، وفي نفس الوقت نلتقي بشعبان الذي قضى معظم حياته في نفس المصنع. جمال لا يتطلع للمستقل وشعبان لا يتمنى إلا القليل. عدسة المخرج أحمد حامد تنساب بتلقائية بين عمال المصنع وتستكشف ثراء شخصياتهم.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو فيلم "ليش"

يروي فيلم "ليش" كيف غيرت ظروفُ اللجوء حياة الطفل السوري بدر الذي تخلى عن طموح التعليم واضطر للعمل منذ سن مبكرة لإعالة أسرته.