بي بي سي إكسترا التلفزيوني: جولة في تاريخ و حضارة الأكراد

في الحلقة 25 من برنامج بي بي سي إكسترا، نتعرّف على المؤلف الموسيقي وعازف البزق آري جان سرحان، وهو فنان سوري من أصول كردية. نتحدث معه عن فنه وموسيقاه بالإضافة إلى عيد النوروز الذي يصادف هذا الأسبوع، والذي يحتفل به الأكراد سنوياً.

سيكون معنا الدكتور كوزاد أحمد، رئيس قسم الآثار في جامعة السليمانية في العراق ليحدثنا عن تاريخ الأكراد.

هانا ابراهيم من إقليم كردستان في العراق ستأخذنا في جولة في مدينة السليمانية وتعرّفنا على المساحة التي أوجدتها لشباب المنطقة للتعبير والترفيه عن أنفسهم.

سنستمع أيضا إلى بعض الألحان الموسيقية السورية الكردية مع ضيف الحلقة المؤلف الموسيقي وعازف البزق آري جان سرحان.

تشاهدون إكسترا بنسخته التلفزيونية الأربعاء عند الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش.