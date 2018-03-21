متلازمة داون : قصص نجاح و معاناة

أول يوم في الربيع يصادف أيضا اليوم العالمي لمتلازمة داون. ومتلازمة داون هي اضطراب جيني يصاب به طفل من بين نحو ألف طفل حول العالم. ولا يزال البعض في المجتمعات العربية ينظر إليهم نظرة مهنية و يطلق عليهم تسميات مسيئة.

مؤخرا مثلا اكتشفت الطالبة المصرية سما رامي ولديها متلازمة داون أن كتابَ مادة الأحياء للصف الأول الثانوي يوصف حالتَها بالبله المغولي. سما توجهت بشكوى للمختصين قوبلت بالإستجابة و تغيير التسمية.

نتعرف اليوم على قصص نجاح و معاناة من أشخاص لديهم متلازمة داون في مصر من خلال تقرير مراسلة بي بي سي اكسترا في القاهرة بسنت أكرم.