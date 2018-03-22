قررت ولاية تاميل نادو في الهند تأمين العمليات التجميلية بالمجان لسكان الإقليم. و يمكن لمرضى سرطان الثدي في الهند إجراء عمليات ترميمية مجاناً لكن البرنامج الجديد سيسمح الآن بإجراء العمليات للنساء والرجال حتى وإن كان الأمر لأسباب تجميلية بحتة. فما دوافع هذا البرنامج؟ ياسمين أبو خضرا سألت الصحفي المقيم في الهند وائل عواد.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو عمليات تجميلية بالمجان في الهند؟

تعد عمليات تكبير الثدي أكثر العمليات انتشارا، تليها عمليات شفط الدهون وتجميل الجفون والأنف.

ياسمين أبو خضرا تحدثت إلى الدكتور خلدون حدادين رئيس الجمعية الأردنية لجراحة التجميل والترميم وسألته أولا عن العمليات الأكثر طلبا في الأردن؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو عمليات تجميلية بالمجان في الهند؟

ندى شابة مصرية ظلت مترددة لفترة قبيل إتخاذ قرار إجراء عملية لتجميل أنفها، إلا أنها قامت بها في النهاية.