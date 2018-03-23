كيف نشجع الأطفال على تناول الخضروات؟
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كيف نشجع الأطفال على تناول الخضروات؟

  • 23 مارس/ آذار 2018

محمد قطب سأل أيضا الدكتورة ربى العباسي مديرة المركز الريادي للتغذية العلاجية بالعاصمة الأردنية عمان عن مدى حاجة الأطفال الى الخضروات في طعامهم؟