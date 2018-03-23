كيف نشجع الأطفال على تناول الخضروات؟

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة Gent البلجيكية أن منح الأطفال مكافئات لتشجيعهم على أكل الخضروات مع الطعام قد لا يكون مفيداً.

الدراسة خلصت إلى أن الاطفال الذين عرض عليهم أكل الخضروات بشكل متكرر أظهروا استجابة أفضل لمسألة تناولها مقارنة بالذين عرضت عليهم المكافأة.

هل فعلاً ينفع التكرار و الإصرار أكثر من مبدأ الثواب و العقاب؟ دعونا نسمع أولاً من الفتاة لين التي لا تحب الخضروات، محمد قطب سألها عن مدى تجاوبها مع إصرار والدتها .

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الفتاة لين التي لا تحب الخضروات

محمد قطب سأل أيضا الدكتورة ربى العباسي مديرة المركز الريادي للتغذية العلاجية بالعاصمة الأردنية عمان عن مدى حاجة الأطفال إلى الخضروات في طعامهم؟