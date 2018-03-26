قد تنتهي الحرب لكن آثارها تبقى

انتهت الفترة التي سيطر خلالها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية على مساحات كبيرة من الأراضي العراقية ولكنها تركت آثارا نفسية وانقسامات اجتماعية عميقة قد يصعب تجاوزها بسهولة.

في وثائقي لبي بي سي عربي عنوانه "فتنة على ضفاف الدجلة" يعود مراسل بي بي سي فراس كيلاني إلى العراق ليتعرف على طبيعة هذا التأثير طويل الأمد.

الوثائقي هو خلاصة سنوات تغطية فراس وعمله الميداني في سوريا والعراق وخاصة تلك المناطق التي خضعت لسيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية .. فكيف رأى فراس التغيير الذي طرأ على هذه المجتمعات حتى بعد انهيار هذه الدولة؟