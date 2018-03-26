قد تنتهي الحرب لكن آثارها تبقى
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قد تنتهي الحرب لكن آثارها تبقى

  • 26 مارس/ آذار 2018

انتهت الفترة التي سيطر خلالها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية على مساحات كبيرة من الأراضي العراقية ولكنها تركت آثارا نفسية وانقسامات اجتماعية عميقة قد يصعب تجاوزها بسهولة.

في وثائقي لبي بي سي عربي عنوانه "فتنة على ضفاف الدجلة" يعود مراسل بي بي سي فراس كيلاني إلى العراق ليتعرف على طبيعة هذا التأثير طويل الأمد.

الوثائقي هو خلاصة سنوات تغطية فراس وعمله الميداني في سوريا والعراق وخاصة تلك المناطق التي خضعت لسيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية .. فكيف رأى فراس التغيير الذي طرأ على هذه المجتمعات حتى بعد انهيار هذه الدولة؟