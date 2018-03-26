قد تنتهي الحرب لكن آثارها تبقى
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قد تنتهي الحرب لكن آثارها تبقى

  • 26 مارس/ آذار 2018

لكن بالنسبة للأطفال الذين تربوا في مناطق سيطر عليها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ماذا سيكون مصيرهم؟ نيرفانا السعيد التقت الدكتور عبد الكريم خليفة الباحث والاستشاري النفسي من العراق يعمل مع هؤلاء الأطفال