قد تنتهي الحرب لكن آثارها تبقى

لكن بالنسبة للأطفال الذين تربوا في مناطق سيطر عليها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ماذا سيكون مصيرهم؟ نيرفانا السعيد التقت الدكتور عبد الكريم خليفة الباحث والاستشاري النفسي من العراق يعمل مع هؤلاء الأطفال