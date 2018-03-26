لكن بالنسبة للأطفال الذين تربوا في مناطق سيطر عليها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ماذا سيكون مصيرهم؟ نيرفانا السعيد التقت الدكتور عبد الكريم خليفة الباحث والاستشاري النفسي من العراق يعمل مع هؤلاء الأطفال
قد تنتهي الحرب لكن آثارها تبقى
- 26 مارس/ آذار 2018
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