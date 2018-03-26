من يزيل آثار الحرب من عقول الأطفال؟

انتهت الفترة التي سيطر خلالها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية على مساحات كبيرة من الأراضي العراقية ولكنها تركت آثارا نفسية وانقسامات اجتماعية عميقة قد يصعب تجاوزها بسهولة.

في وثائقي لبي بي سي عربي عنوانه "فتنة على ضفاف دجلة" يعود مراسل بي بي سي فراس كيلاني إلى العراق ليتعرف على طبيعة هذا التأثير طويل الأمد.

الوثائقي هو خلاصة سنوات تغطية فراس وعمله الميداني في سوريا والعراق وخاصة تلك المناطق التي خضعت لسيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية .. فكيف رأى فراس التغيير الذي طرأ على هذه المجتمعات حتى بعد انهيار هذه الدولة؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو مراسل بي بي سي فراس كيلاني

لكن بالنسبة للأطفال الذين تربوا في مناطق سيطر عليها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ماذا سيكون مصيرهم؟ نيرفانا السعيد التقت الدكتور عبد الكريم خليفة الباحث والاستشاري النفسي من العراق والذي يعمل مع هؤلاء الأطفال