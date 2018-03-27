حلَّق عاليا: مبادرة بي سي عربي لتدريب الصحافيين ذوي الإعاقة

تُقدر بي بي سي التحديات التي يمكن أن تواجه العديد من الإعلاميين الناطقين بالعربية أو المواهب الجديدة التي تطمح لدخول عالم الصحافة من ذوي الإعاقة لذا أطلقت مبادرة تدريبية هي الأولى من نوعها في المنطقة.

يمنح البرنامج التأهيلي، الذي يستمر لستة أشهر، المنخرطين فيه فرصة لاكتساب مهارات الصحافة الاحترافية على يد مجموعة من خيرة رؤساء تحرير ومدربي بي بي سي.

لماذا حلق عالياً؟

في الوقت الذي تشير فيه أرقام مكتب الإحصائيات العام بالمملكة المتحدة إلى أن معدل من يعملون بالمؤسسات الإعلامية البريطانية من ذوي الإعاقة لا تصل إلى واحد بالمائة، فإن تلك المعدلات في العالم العربي غير معروفة أو حتى محصورة في العديد من الدول. فعلى شاشات بي بي سي الأنجليزية وأثيرها توجد الكثير من الأسماء اللامعة من ذوي الإعاقة، مثل فرانك جاردنر، المراسل الأمني وأسعد أحمد، المذيع بتلفزيون بي بي سي لندن وجاري دونيهيو مراسل بي بي سي بواشنطن. حتى قناة الصغار Cbeebies بها الكثير من أمثلة مقدمي البرامج الذين يظهرون على الشاشة ولديهم إعاقات واضحة مثل مذيع في مقتبل العمر يرتدي سماعة تنم عن ضعف سمعه أو أخرى بيد مبتورة لم تقلل من فرصها في الظهور على الشاشة وتقديم برامج للأطفال..

لا تتوفر إحصائيات مؤكدة بعدد الصحفيين الناطقين باللغة العربية من ذوي الإعاقة، لكن مما لا شك فيه أن صحافيين موهوبين كثر في المنطقة العربية يواجهون تحديات جسام لمجرد الدخول لعالم الصحافة، ناهيك عن الظهور على الشاشات الصغيرة أو عبر الأثير إلا استثناءات تعد على أصابع اليد..

بي بي سي كواحدة من أكبر المؤسسات العالمية الناطقة بالعربية لا تخشى من الاعتراف بأنها تحتاج للمزيد من التنوع في مواهبها وجمهورها على حد سواء. لذا أطلقت سلسلة من المبادرات الداخلية لتعزيز التنوع في محتواها وأصواتها ووجوهها وأقلامها. وقامت مؤخراً بإفراد قسماً للتنوع والمشاريع الخاصة يعنى بتحقيق طموح بي بي سي في أن تكون مكاناً للجميع.

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الهدف من هذه المبادرة التدريبية هو منح فرصة للمواهب الصحافية الصاعدة في تنمية مهاراتها وصقل حرفيتها حتى تجد موطئ قدم في مسيرتها الإعلامية ومحطة أولى في مشوارها المهني.

من يمكنه التقدم؟

كل ذي إعاقة لديه موهبة صحافية، شغوف بتتبع الأخبار ويعرف كيف يسرد القصص الإخبارية بشكل مبتكر وخلاق نشجعه على التقدملهذا البرنامج.

يقول سمير فرح، مدير بي بي سي عربي:"

نأمل من كل صاحب إعاقة، ظاهرة كانت أم خفية، أن يفكر في اغتنام هذه الفرصة الثمينة. في بي بي سي عربي. فنحن نصبو لأن نكون الأكثر تفرداً بين المؤسسات الإعلامية الناطقة بالعربية، والأغنى بثقة جمهورنا، والأقدر على توفير صحافة تتحدى السائد. ندرك تمام الإدراك بأنه يمكننا تحقيق هذا الهدف مع صحافيين مميزين، مهما كانت إعاقتهم،، ونريد تقديم الدعم والتدريب لبعضهم كي يشقوا طريقهم المهني بثقة."

أما ما يتوقع المتدربون الحصول عليه بعد انخراطهم في البرنامج التدريبي فتقول رشا كشان، رئيس تحرير دائرة التنوع والمشاريع الخاصة: "هذه فرصة لا تعوض للمواهب الناشئة والمتمرسة في مجال الإعلام، على حد سواء لاكتساب مهارات عالية المستوى في الإعلام متعدد الوسائط. قد يبدو الأمر صعب المنال لمن يريد بدء مشواره المهني، لكن هذه المبادرة هي محاولتنا لإشراك الجميع كي يكون تمثيل جمهورنا حقيقياً ودقيقاً.أولئك الذين يقتضي التمثيل الكامل للجهور وجودهم ومشاركتهم وسماع صوتهم".

"بذلنا ما بوسعنا لتسهيل آلية التقديم وتوفير تصميم ملائم لذوي الإعاقة، لضمان عملية اختيار يسيرة وعادلة وشفافة. نصيحتي، إن كنت تؤمن بموهبتك وتنطبق عليك شروط التقديم فلا تتردد؛ تقدّم، تدّرب وانطلق".

كيف أتقدم؟

لا يحتاج المتقدم لإبراز مؤهلات أكاديمية أو خبرة سابقة فقط عليه الضغط على رابط الإعلان على هذه الصفحة وملئ استمارة التقديم الأولية باللغة الإنجليزية. بعدها بيومين، وإن تمكن المتقدم من اجتياز المرحلة الأولى، سيتواصل قسم الموارد البشرية معه بإرسال اختبار كتابي باللغة العربية يقوده للمرحلة الأخيرة للاختيار وهي المقابلة الشخصية عبر سكايب.

يمكنكم التقديم من خلال هذه الاستمارة هنا.