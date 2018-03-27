حلق عاليا"

بي بي سي كواحدة من أكبر المؤسسات العالمية الناطقة بالعربية لا تخشى من الاعتراف بأنها تحتاج للمزيد من التنوع في مواهبها وجمهورها على حد سواء. لذا أطلقت سلسلة من المبادرات الداخلية لتعزيز التنوع في محتواها وأصواتها ووجوهها وأقلامها. وقامت مؤخراً بإفراد قسماً للتنوع والمشاريع الخاصة يعنى بتحقيق طموح بي بي سي في أن تكون مكاناً للجميع.