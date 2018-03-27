حلق عاليا"
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حلق عاليا"

  • 27 مارس/ آذار 2018

بي بي سي كواحدة من أكبر المؤسسات العالمية الناطقة بالعربية لا تخشى من الاعتراف بأنها تحتاج للمزيد من التنوع في مواهبها وجمهورها على حد سواء. لذا أطلقت سلسلة من المبادرات الداخلية لتعزيز التنوع في محتواها وأصواتها ووجوهها وأقلامها. وقامت مؤخراً بإفراد قسماً للتنوع والمشاريع الخاصة يعنى بتحقيق طموح بي بي سي في أن تكون مكاناً للجميع.