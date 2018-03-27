إنترنت الأشياء من شركة الاتصالات السعودية والجيل الخامس من الإنترنت في السيارات

من ملتقى عالم الهاتف النقال, تعرفنا داليا حيدر على خطط شركة الاتصالات السعودية لتطبيق تقنية إنترنت الأشياء في المملكة, وذلك من خلال ربط كل ما هو غير مرتبط بالإنترنت عبر توحيد جميع منصات الإنترنت في منصة موحدة لكل الحساسات.

كما تطلع داليا على مستقبل السيارات ذاتية القيادة بعد ربطها بإنترنت الجيل الخامس في جناح شركة انتل.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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