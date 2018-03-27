كيف يتم التحكم بوسائل النقل الجماعي في دبي من خلال مركز واحد؟

يزور نسيم رمضان مركز التحكم الموحد في هيئة الطرق و المواصلات في دبي ويطلع على أبرز التقنيات التي يستخدمها المركز للتحكم بوسائل نقل جماعية كثيرة.

يستخدم المركز شاشة عملاقة لمتابعة جميع المركبات والحافلات والمترو وكاميرات مراقبة تعطي معلومات إضافية للطرقات.

كما يرصد المركز مؤشرات بيانية عن حركة المرور وتفاصيل عن إزدحام مروري معين في شوراع مدينة دبي التي تصل للمركز بشكل حي.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NasimRamadanBBC@

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