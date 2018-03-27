جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو من مهرجان 2018 الحلقة الخامسة

فيلم ميل يا غزيل: يتناول قصة مزارع لبناني استقر في منطقة جبلية تتقاطع فيها الحدود والطوائف والطبقات الاجتماعية، وبالرغم من أن الموقع الجغرافي للمنطقة بعيد عن صخب الحياة اللبنانية إلا أن واقعه يجسد الإشكاليات والمخاوف التي يعيشها المجتمع اللبناني.