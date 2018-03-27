من مهرجان 2018 الحلقة الخامسة
- 27 مارس/ آذار 2018
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فيلم ميل يا غزيل: يتناول قصة مزارع لبناني استقر في منطقة جبلية تتقاطع فيها الحدود والطوائف والطبقات الاجتماعية، وبالرغم من أن الموقع الجغرافي للمنطقة بعيد عن صخب الحياة اللبنانية إلا أن واقعه يجسد الإشكاليات والمخاوف التي يعيشها المجتمع اللبناني.