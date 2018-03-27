من مهرجان 2018 الحلقة الخامسة

  • 27 مارس/ آذار 2018
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
من مهرجان 2018 الحلقة الخامسة

فيلم ميل يا غزيل: يتناول قصة مزارع لبناني استقر في منطقة جبلية تتقاطع فيها الحدود والطوائف والطبقات الاجتماعية، وبالرغم من أن الموقع الجغرافي للمنطقة بعيد عن صخب الحياة اللبنانية إلا أن واقعه يجسد الإشكاليات والمخاوف التي يعيشها المجتمع اللبناني.