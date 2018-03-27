كريغ لانغران: BBC شجعتني على الافتخار بإعاقتي
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كريغ لانغران: BBC شجعتني على الافتخار بإعاقتي

  • 27 مارس/ آذار 2018

"عسر القراءة" حالة تصيب الملايين حول العالم، فهل الصحافة خيار مناسب للمصابين بها؟ العشريني كريغ يعمل بأكثر الأقسام المعتمدة على الإبداع القصصي بBBC، فكيف حقق حلم حياته؟