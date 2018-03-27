لوسي إدواردز: قناتي ب "يوتيوب" قدمتني لبي بي سي
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لوسي إدواردز: قناتي ب "يوتيوب" قدمتني لبي بي سي

  • 27 مارس/ آذار 2018

لم تكن لليافعة لوسي التي فقدت بصرها في السبعاة عشرة من عمرها خلفية أكاديمية أو خبرة بالصحافة لكنها وجدت في يوتيوب ملاذاً للحديث مع الملايين عن مشاعرها وحياتها الجديدة. لوسي تمكنت من الانضمام لبي بي سي عبر برنامج تدريبي لذوي الإعاقة، فما هي نصيحتها لكم؟