لم تكن لليافعة لوسي التي فقدت بصرها في السبعاة عشرة من عمرها خلفية أكاديمية أو خبرة بالصحافة لكنها وجدت في يوتيوب ملاذاً للحديث مع الملايين عن مشاعرها وحياتها الجديدة. لوسي تمكنت من الانضمام لبي بي سي عبر برنامج تدريبي لذوي الإعاقة، فما هي نصيحتها لكم؟
لوسي إدواردز: قناتي ب "يوتيوب" قدمتني لبي بي سي
- 27 مارس/ آذار 2018
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