إليس بالمر: إعاقتي أوصلتني ل BBC

وُلد قبل موعده بشهور وتوفي شقيقه التوأم فنشأ إليس بإعاقات مختلفة في الحركة والحواس. الآن هو في الثالثة والعشرين، يحمل ماجستيراً في السياسة الدولية ويتحدث ثلاث لغات ويعمل كبير محررين ب BBC