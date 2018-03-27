إليس بالمر: إعاقتي أوصلتني ل BBC
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إليس بالمر: إعاقتي أوصلتني ل BBC

  • 27 مارس/ آذار 2018

وُلد قبل موعده بشهور وتوفي شقيقه التوأم فنشأ إليس بإعاقات مختلفة في الحركة والحواس. الآن هو في الثالثة والعشرين، يحمل ماجستيراً في السياسة الدولية ويتحدث ثلاث لغات ويعمل كبير محررين ب BBC