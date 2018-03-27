ما معنى عبارة NORTHERN EUROPE'S FIRST PURPOSE BUILT MOSQUE ؟
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ما معنى عبارة NORTHERN EUROPE'S FIRST PURPOSE BUILT MOSQUE ؟

  • 27 مارس/ آذار 2018

أول مسجد شيد خصيصا لهذا الغرض في شمال أوروبا NORTHERN EUROPE'S FIRST PURPOSE BUILT MOSQUE والذي منح وضعا تاريخيا خاصا special historical status