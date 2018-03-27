تحقيق الأحلام ممكن مع الإعاقة

يُفتح اليوم بابٌ لفرصِ التدرب لدى بي بي سي عربي ضمن مبادرة لتنمية مواهب الصحافيين ذوي الإعاقة في المنطقة.

تدعم هذه الفرصةُ الفريدة ستةً من المواهب الصحافية وتزودهم بالأدوات اللازمة لصقل مهاراتهم خلال برنامج تدريبي، مدتُه ستة أشهر. وفي مجتماعتنا العربية، يواجه ذوو الإعاقة الكثير من الصعوبات، إلا أن كثيرين منهم لا يستسلمون لها.

منهم المصور الصحفي الفلسطيني أسامة السلوادي. فالسلوادي أصيب برصاصة طائشة أصابته بالشلل النصفي ، فانتقل من مهنة التصوير الصحفي الإخباري إلى توثيق التراث بعدسته.

منار المدني تجولت مع السلوادي في إحدى مواقع تصوير كتابه التوثيقي الجديد، وأعدت التقرير التالي.