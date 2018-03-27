تحقيق الأحلام ممكن مع الإعاقة

يُفتح اليوم بابٌ لفرصِ التدرب لدى بي بي سي عربي ضمن مبادرة لتنمية مواهب الصحافيين ذوي الإعاقة في المنطقة.

تدعم هذه الفرصةُ الفريدة ستةً من المواهب الصحافية وتزودهم بالأدوات اللازمة لصقل مهاراتهم خلال برنامج تدريبي، مدتُه ستة أشهر. وفي مجتماعتنا العربية، يواجه ذوو الإعاقة الكثير من الصعوبات، إلا أن كثيرين منهم لا يستسلمون لها.

منهم المصور الصحفي الفلسطيني أسامة السلوادي. فالسلوادي أصيب برصاصة طائشة أصابته بالشلل النصفي ، فانتقل من مهنة التصوير الصحفي الإخباري إلى توثيق التراث بعدسته.

منار المدني تجولت مع السلوادي في إحدى مواقع تصوير كتابه التوثيقي الجديد، وأعدت التقرير التالي.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو المصور الصحفي الفلسطيني أسامة السلوادي

يزيد أيت حمادوش، شاب جزائري، قهر إعاقته التي أصيب بها أثناء طفولته بسبب الحصبة، وأصبح اسما إعلاميا بارزا في بلده الجزائر.

لم يستسلم يزيد إلى إعاقته، كشأن الكثيرين من ذوي الإعاقة، وحصل برنامجه عن الموسيقى والشباب في الإذاعة الجزائرية على جوائز دولية...إليكم قصة يزيد كما يرويها لنا...