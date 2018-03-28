أسئلة غير متوقعة تواجه طالبي الوظائف!
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أسئلة غير متوقعة تواجه طالبي الوظائف!

  • 28 مارس/ آذار 2018

ولكن هل هناك معلومات شخصية يجب أن يعرفها صاحب العمل؟ سؤال وجهه محمد قطب إلى حازم عبد الرحمن مدير إدارة التوظيف بإحدى الشركات في مصر.