أسئلة غير متوقعة تواجه طالبي الوظائف!

  • 28 مارس/ آذار 2018

كشف تقرير للجنة المساواة وحقوق الانسان في بريطانيا أن الكثير من الشركات وأصحاب الأعمال ما زالوا يعتقدون أن من حقهم معرفة ما إذا كانت المرشحة للوظيفة تنتظر طفلاً أم لا.

وأشارت اللجنة إلى أن ثلث أصحاب الأعمال لا يرون مشكلة في سؤال المرأة عن الحمل أو خططها في الإنجاب رغم أنه ليس أمراً قانونياً. كما أن قبول طلب التوظيف أو رفضه يعتمد بدرجة كبيرة على الإجابة.

أحمد شاب مصري لم يكمل مقابلة للتوظيف بعد أن تم سؤاله عن أمور شخصية لا علاقة لها بالوظيفة التي تقدم لها، لنستمع إليه يحدّث محمد قطب عن تجربته.

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أحمد شاب مصري

ولكن هل هناك معلومات شخصية يجب أن يعرفها صاحب العمل؟ سؤال وجهه محمد قطب إلى حازم عبد الرحمن مدير إدارة التوظيف بإحدى الشركات في مصر.

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حازم عبد الرحمن مدير إدارة التوظيف بإحدى الشركات في مصر