أسئلة غير متوقعة تواجه طالبي الوظائف!

كشف تقرير للجنة المساواة وحقوق الانسان في بريطانيا أن الكثير من الشركات وأصحاب الأعمال ما زالوا يعتقدون أن من حقهم معرفة ما إذا كانت المرشحة للوظيفة تنتظر طفلاً أم لا.

وأشارت اللجنة إلى أن ثلث أصحاب الأعمال لا يرون مشكلة في سؤال المرأة عن الحمل أو خططها في الإنجاب رغم أنه ليس أمراً قانونياً. كما أن قبول طلب التوظيف أو رفضه يعتمد بدرجة كبيرة على الإجابة.

أحمد شاب مصري لم يكمل مقابلة للتوظيف بعد أن تم سؤاله عن أمور شخصية لا علاقة لها بالوظيفة التي تقدم لها، لنستمع إليه يحدّث محمد قطب عن تجربته.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو أحمد شاب مصري

ولكن هل هناك معلومات شخصية يجب أن يعرفها صاحب العمل؟ سؤال وجهه محمد قطب إلى حازم عبد الرحمن مدير إدارة التوظيف بإحدى الشركات في مصر.