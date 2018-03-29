"دنيانا": المشهد ما بين الداخل والخارج

في "دنيانا" هذا الأسبوع من العاصمة البريطانية لندن، حلقة تعكس تجارب إنسانية لأشخاص دفعتهم الاحداث والظروف الصعبة في بلادهم الى الهجرة واللجوء بحثا عن فرص جديدة وبحثا عن الامان. تطرح الحلقة تساؤلات حول كيفية متابعة هؤلاء لمجريات الاحداث في بلادهم. هل يشعرون أنهم معنيون بها؟ أم أن الغربة أنستهم هموم أوطانهم؟ تناقش الحلقة أيضا مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وما موقف المواطن العربي المقيم في بريطانيا حامل الجنسية أو الساعي لها من هذه المسألة. وعما إذا كان هذا المواطن يشعر بضرورة الانتماء الى اتحاد دول في ظل مل تعيشه منطقته من انقسام وشتات.

تقدمها استثنائيا إيمان القصير ويشاركها هلا جورج مخرجة وأستاذة جامعية من سوريا، سالي مبارك كاتبة صحفية من العراق، صفاء الشامي مدرِّسة من اليمن، وأحمد مسعود كاتب ومخرج مسرحي من فلسطين.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.