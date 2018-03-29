علاجات بديلة للاضطرابات النفسية
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علاجات بديلة للاضطرابات النفسية

  • 29 مارس/ آذار 2018

في الحلقة 26 من برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني نتطرّق إلى علاجات بديلة للاضطرابات النفسية عبر الدراما والموسيقى، مع ضيفتَينا الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة دكّاش، وأخصائية علم النفس وأستاذة الموسيقى د. لينا رياشي حداد. كما سنشاهد كيف تحوّل الشاب المصري أشرف عَزَب من مدمن على المخدرات إلى رئيس مركز لعلاج الإدمان.