في الحلقة 26 من برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني نتطرّق إلى علاجات بديلة للاضطرابات النفسية عبر الدراما والموسيقى، مع ضيفتَينا الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة دكّاش، وأخصائية علم النفس وأستاذة الموسيقى د. لينا رياشي حداد. كما سنشاهد كيف تحوّل الشاب المصري أشرف عَزَب من مدمن على المخدرات إلى رئيس مركز لعلاج الإدمان.