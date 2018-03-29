مثال عن العلاجات البديلة للاضطرابات النفسية
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مثال عن العلاجات البديلة للاضطرابات النفسية

  • 29 مارس/ آذار 2018

نشاهد مثال عن العلاجات البديلة للاضطرابات النفسية عبر الدراما مع الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة دكّاش، مؤسسة المركز اللبناني للعلاج بالدراما.