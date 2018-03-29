أشرف عَزَب من مدمن على المخدرات إلى رئيس مركز لعلاج الإدمان
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أشرف عَزَب من مدمن على المخدرات إلى رئيس مركز لعلاج الإدمان

  • 29 مارس/ آذار 2018

في الحلقة 26 من برنامج بي بي سي إكسترا، نشاهد كيف تحوّل الشاب المصري أشرف عَزَب من مدمن على المخدرات إلى رئيس مركز لعلاج الإدمان.