في الحلقة 26 من برنامج بي بي سي إكسترا، نشاهد كيف تحوّل الشاب المصري أشرف عَزَب من مدمن على المخدرات إلى رئيس مركز لعلاج الإدمان.
أشرف عَزَب من مدمن على المخدرات إلى رئيس مركز لعلاج الإدمان
- 29 مارس/ آذار 2018
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