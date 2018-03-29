ما معنى عبارة WOMEN IN TECH ؟
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ما معنى عبارة WOMEN IN TECH ؟

  • 29 مارس/ آذار 2018

السبب الذي يجعل النساء Women غير منجذبات إلى المهن المتعلقة بالتكنولوجيا Careers in Tech