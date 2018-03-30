حفلات زفاف تخلف أضرارا مادية

قيود صارمة ستفرضها السلطات في اوزبكستان على نفقات حفلات الزفاف وذلك بعد أن وصفها رئيس البلاد بالمبالغ فيها.

تكلفة هذه الاحتفالات قد تصل إلى عشرين ألف دولار في بلد يتراوح متوسط دخل الفرد فيه بين مائة وثلاثمائة دولار.

ومن بين القيود المقترحة تحديد عدد الضيوف في حفل الزفاف بحيث لايزيد عن مائة واربعين شخصا.

الإنفاق الكبير على حفل الزفاف قد يخلف ندما بعد ذلك كما هو حال أروى وهي سيدة مصرية كلف حفل زفافها آلاف الجنيهات التي تحدثت عن تجربتها إلى محمد قطب.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو أروى وهي سيدة مصرية كلف حفل زفافها آلاف الجنيهات

ما الذي يسبب هذا الانفاق الكبير وما الذي يجعل حفل الزفاف باهظ الثمن؟ دنيا النجار التي تعمل في تحضير حفلات الزفاف أجابت عن هذه الأسئلة في حديثها إلى محمد قطب