"المشهد" مع رند الرحيم السفيرة العراقية السابقة في واشنطن

تخصّ السفيرة العراقية السابقة في واشنطن، رند الرحيم برنامج "المشهد" بحديث تكشف خلاله للمرة الأولى عن محادثات بينها وبين الجانب الأميركي. ومشاهد تعكس نتائج الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة الأميركية إبان احتلال العراق.

وللمرة الأولى يعرض "المشهد" ما حصل خلال مؤتمر المعارضة العراقية الأخير في لندن في العام 2002، قبيل غزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين.

تستعيد رند الحريم أيضاً المشهد العراقي، أواخر السبعينات وتقول أنّه آنذاك "إنتهت الحريات الشخصية".

وتروي كيف وثّقت في الولايات المتحدة المجازر وأعمال القتل الجماعية التي ارتكبها النظام العراقي السابق.

رند الرحيم، أوّل سفيرة امرأة عراقية وأوّل من مثّل العراق في الولايات المتحدة الأميركية بعد سقوط نظام صدام حسين.

وهي مؤسسة ومديرة "المعهد العراقي".

"المشهد" مع جيزال خوري الاثنين الساعة السابعة مساء بعد موجز الاخبار بتوقيت غرينيتش.