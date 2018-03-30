"بلا قيود" مع المدير التنفيذي لصندوق أوبك للتنمية الدولية (اوفيد)

أكد سليمان بن جاسر الحربش المدير التنفيذي لصندوق أوبك للتنمية الدولية (اوفيد)، ان دول الاوبك استثمرت في صندوق أوفيد للتنمية الدولية ما يقارب اربعة في المائة من ناتجها القومي في التنمية الدولية. واشار المدير التنفيذي لصندوق أوفيد في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" الى ان الدول الكبرى لم تصل الى الهدف الذي وضعته لحد الان والذي يقل عن واحد في المائة من دخلها القومي. وأوضح الحربش على ان هدف الصندوق الذي يديره انمائي وبعيد عن الاغراض الدعائية على حد وصفه.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .