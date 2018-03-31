إكسترا في أسبوع مع الموسيقى والفنان التشكيلي السوري مروان الكرجوسلي الذي ألف الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية السورية
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

إكسترا في أسبوع مع الموسيقى والفنان التشكيلي السوري مروان الكرجوسلي الذي ألف الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية السورية

  • 31 مارس/ آذار 2018

ضيف حلقة إكسترا في أسبوع هذا السبت هو الموسيقى والفنان التشكيلي السوري مروان الكرجوسلي الذي ألف الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية السورية من بينها مسلسلات "دنيا" و "أحلام لا تموت" و أفلام "نسيم الروح" و"قمران و زيتونة" نتحدث معه عن أعماله في مجالي الموسيقي و الرسم و نسأله كيف يمكن للفن أن يساعد الأطفال الذين عاشوا حروبا و نزاعات على بدء حياة جديدة بالإضافة لموضوعات أخرى.