ضيف حلقة إكسترا في أسبوع هذا السبت هو الموسيقى والفنان التشكيلي السوري مروان الكرجوسلي الذي ألف الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية السورية من بينها مسلسلات "دنيا" و "أحلام لا تموت" و أفلام "نسيم الروح" و"قمران و زيتونة" نتحدث معه عن أعماله في مجالي الموسيقي و الرسم و نسأله كيف يمكن للفن أن يساعد الأطفال الذين عاشوا حروبا و نزاعات على بدء حياة جديدة بالإضافة لموضوعات أخرى.
إكسترا في أسبوع مع الموسيقى والفنان التشكيلي السوري مروان الكرجوسلي الذي ألف الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية السورية
- 31 مارس/ آذار 2018
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