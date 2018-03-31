إكسترا في أسبوع مع الموسيقى والفنان التشكيلي السوري مروان الكرجوسلي الذي ألف الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية السورية

ضيف حلقة إكسترا في أسبوع هذا السبت هو الموسيقى والفنان التشكيلي السوري مروان الكرجوسلي الذي ألف الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية السورية من بينها مسلسلات "دنيا" و "أحلام لا تموت" و أفلام "نسيم الروح" و"قمران و زيتونة" نتحدث معه عن أعماله في مجالي الموسيقي و الرسم و نسأله كيف يمكن للفن أن يساعد الأطفال الذين عاشوا حروبا و نزاعات على بدء حياة جديدة بالإضافة لموضوعات أخرى.