أطلقت منظمة السلام الأخضر العالمية حملة تدعو إلى خفض إنتاج واستهلاك اللحوم ومنتجات الألبان العالمية إلى النصف بحلول عام 2050 تجنباً للآثار المتزايدة للزراعة الحيوانية على الصحة العامة والبيئة والمناخ. تنطلق المنظمة في حملتها من تقارير تشير إلى ارتباط ارتفاع استهلاك اللحوم الحمراء بأمراض السرطان والقلب والبدانة والسكري، وبالتالي يمكن إنقاذ ملايين الأرواح كل عام عند التحول إلى نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية. محمد مطر تحدث إلى الدكتورة خيرية موسى، استشارية طب العائلة والتغذية بمدينة الملك عبدالله الطبية في البحرين، وسألها عن أهمية اللحوم في غذائنا اليومي ومحاذير تناولها.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو تناول اللحوم يهدد الكوكب!

يعد اللحم المكون الأساسي للكثير من أطباق الولائم والمناسبات في البلدان العربية، فما هو السبب؟ وهل توجد بدائل؟ الشيف أسامة السيد يجيب محمد مطر.