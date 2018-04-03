مشاريع بحثية لتوسيع استخدامات الروبوتات في تصميم وتشييد المباني

يتعرف أنيس القديحي خلال زيارته إلى جامعة ETH في زيوريخ, على مجموعة من المشاريع البحثية لتوسيع استخدامات الإنسان الآلي في تصميم وتشييد المباني.

تسهم هذه المشاريع في إزالة الحاجة للسقالات وتوفير حرية أكبر في التصميم الهندسي وتخفيض الحاجة للاسمنت بنسبة تصل إلى ٧٠ في المائة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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