هل تصبح أسماك الزيبرا بديلاً لفئران التجارب؟

السؤال الذي يحاول الإجابة عليه باحثون في اسبانيا هو هل تصبح أسماك الزيبرا (أو ما يعرف بالدانيو) بديلاً لفئران التجارب؟

رافقت داليا حيدر أحد الباحثين في مركز برشلونة لأبحاث الطب الحيوي حيث تجرى التجارب على الآلاف من تلك الأسماك لأبحاث تتعلق بعلاج مرض السرطان والزهايمر وغيرها من الأمراض.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحتنا http://www.bbc.com/arabic/media

اشترك في بي بي سي http://bit.ly/BBCArabicNews