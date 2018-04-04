من مهرجان 2018 الحلقة السادسة

فيلم "في الظل": يوثق لحظات في حياة عدد من الشبان والشابات المثليين أو ذوي الميول الجنسية المختلفة، والذي تم تصويره في منزل بطلة الفيلم أمينة السبوعي.

Image caption فيلم "في الظل"