من مهرجان 2018 الحلقة السادسة

  • 4 أبريل/ نيسان 2018

فيلم "في الظل": يوثق لحظات في حياة عدد من الشبان والشابات المثليين أو ذوي الميول الجنسية المختلفة، والذي تم تصويره في منزل بطلة الفيلم أمينة السبوعي.
Image caption فيلم "في الظل"