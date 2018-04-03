خيانة الشريك: هل لها إيجابيات؟

رغم الوجع الذي تخلفه الخيانة، إلا أن وقوعها قد يُحدث صدمة إيجابية لدى النساء.

نعم، هذا ما تكشفه دراسة جديدة تقول إن النساء اللواتي يتعرضن للخيانة من قبل شركائهن، يستفدن من هذه التجربة بشكل إيجابي على عكس ما هو سائد من أن المرأة التي يخونها زوجها تصبح ضعيفة ومضطربة.

الدراسة التي أجريت على أكثر من خمسةِ آلاف شخص، من ستة وتسعين بلدا، تذكر أن المرأة تمر بمرحلة من الألم تتراوح بين ستة أشهر إلى سنةبعد كشفها خيانة شريكها. ولكنها بعد ذلك تصبح أكثر قدرة على الاختيار الصحيح لشريكها في المرة القادمة، كما أنها تطور ما يعرف بالذكاء العاطفي، وتزيد ثقتُها بنفسها.

سوسن صبوح تحدثت إلى هند، وهي سيدة انفصلت عن زوجها لأنها شكت بأنه يخونها، لنستمع الى تجربتها.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو خيانة الشريك لها إيجابيات أحياناً!

سوسن تحدثت أيضاً إلى الأستاذ والباحث في علم النفس الاجتماعي، الدكتور مصطفى شكدالي وسألته: كيف يمكن أن تؤثر خيانة الشريك على الإنسان؟