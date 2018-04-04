أحد عشر مليون كلمة ستُترجم مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري ضمن مبادرة "تحدي الترجمة" الإماراتية. المئات من المتطوعين سيتنافسون على ترجمة الكلمات وإنتاج خمسةِ آلافِ مقطع تعليمي مصور. مبادرات كهذه وغيرها قد تلبي احتياجاتِ الكثيرين خاصة مع الزيادةِ غير المسبوقة في أعداد طالبي اللجوء و المهاجرين حول العالم، ما أدى الى ظهور منصات مثل "ترجملي" التي تقدم خدمات الترجمة لمساعدة من هم في أمس الحاجة اليها .. كريمة كواح تحدثت الى أحد مؤسسي منصة وتطبيق "ترجملي"، وهو السعودي عبد العزيز الغنيم للتعرف على عوامل استمرار هذه المنصة رغم اعتمادها التام على المترجمين المتطوعين
ترجم من أجل أن تعيش
- 4 أبريل/ نيسان 2018
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