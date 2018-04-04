حديث الساعة: سوريا بين مطالب الداخل ونفوذ الخارج

حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.

قمة روسية تركية إيرانية تنعقد في تركيا في ظل توسع مناطق سيطرة القوات السورية والداعمة لها إقليميا ودوليا، خاصة في المناطق المحيطة بدمشق وفي ظل توالي انسحاب الفصائل المسلحة منها كما يحدث في الغوطة الشرقية وفي أعقاب سيطرة قوات تدعمها تركيا على عفرين. ما يجري على الأرض السورية يتم بموافقة أو تفاهم الأطراف الداعمة لهذا الطرف أو ذاك ووفقاً للمقتضيات والتطورات العسكرية على الأرض والتي قد تجد معها بعض الفصائل استحالة الاستمرار في منطقة كانت تعد معقلاً أو مرتكزاً لها في فترة من فترات الصراع. التطورات الميدانية على الأراضي السورية التي تعد انعكاساً أيضاً لصراع النفوذ بين الدول ذات الدور الفاعل والمؤثر حالياً مثل روسيا وتركيا وإيران ما قد يثير قلق بعض الأطراف الإقليمية والدولية التي تقلص دورها طوعاً أو كرهاً. تطورات الوضع في سوريا وصراع النفوذ الذي تشهده البلاد وانعكاسها على مخرجات القمة الثلاثية وموقف الأطراف السورية المسلحة والسياسية منها هو موضوع حلقة برنامج حديث الساعة هذا الأسبوع.