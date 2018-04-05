يمثل احتفاظ المدن القديمة بهويتها التقليدية أحد عوامل جذب السياح حول العالم، إذ ارتفعت نسبة إشغال الفنادق في مدينة فاس المغربية بنسبة خمسة وثلاثين بالمائة مطلع هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. لكن كثرة السياح قد تشكل مضارا على الهوية التراثية للمدن التاريخية لأنها تترافق عادة مع ارتفاع نسب التلوث والضجيج. وانطلاقاً من هذا المبدأ ومن أجل الحفاظ على المدن التاريخية طالب مجلس المدينة القديمة في إدنبره في اسكتلندا، بمنع الشاحنات والحافلات من المرور لأنها تسبب فوضى كبيرة.

بسمة كراشة تحدثت إلى رشيد فيلالي الذي ولد في السْويقَة وهو اسم المدينة القديمة لمدينة قسنطينة شرق الجزائر، ثم انتقل للعيش في المدينة الجديدة ولكنه يحن إلى منزله الأول وسألته عن سر شغفه بالمدن القديمة.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ما الذي يميز المدن القديمة؟

وحول أهمية المدن القديمة في عالمنا اليوم تحدثت بسمة كراشة إلى الدكتور شهاب يحياوي أستاذ علم الاجتماع المختص في حضارة المدن في تونس.