يعاني الكثير من المهاجرين من ألم الفقد والحنين إلى أرض الأجداد، ولذلك يحاولون إعادة إحياء ذكرياتهم وتراثهم بما يمنحهم شعوراً بالألفة، كما يسعون لنقل تلك الذكريات وذلك التراث إلى الأجيال الجديدة التي غالباً لم تحتك بالوطن الأم. فإلى أي مدى يرتبط أبناء المهاجرين بموروث آبائهم وأمهاتهم؟ وفاء غنيم، سيدة ولدت في الولايات المتحدة لأسرة فلسطينية، تحكي لمروة مرجان عما يمثله لها موروث الأسرة من التطريز الفلسطيني.
التطريز الفلسطيني .. حرفة وهوية تتناقلها الأجيال
- 11 أبريل/ نيسان 2018
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