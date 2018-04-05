حديث_الساعة: ما هي ردود الفعل حول أول رئيس وزراء إثيوبي من عرقية أورومو؟#
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حديث الساعة: ما ردود الفعل حول أول رئيس وزراء إثيوبي من عرقية أورومو؟

  • 5 أبريل/ نيسان 2018

الإعلامية الإثيوبية شاكيرا آدم تتحدث لبرنامج حديث الساعة حول تعيين أول رئيس وزراء من عرقية أورومو.

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