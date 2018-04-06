ما معنى عبارة memory loss ؟
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ما معنى عبارة memory loss ؟

  • 6 أبريل/ نيسان 2018

كيف تتأثر شخصيتنا Personality اذا ما تعرضنا لفقدان الذاكرة memory loss