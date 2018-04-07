ضيفة إكسترا في أسبوع هذا السبت هي المخرجة السينمائية الجزائرية ياسمين شويخ التي حدثتنا عن أعمالها الفنية وفيلمها الأخير "إلى آخر الزمان" الفائز بجائزة مهرجان مسقط السينمائي. كما تحدثنا معها عن التنميط في أفلام هوليوود عند تجسيد الشخصيات العربية، بالإضافة إلى موضوعات أخرى.
إكسترا في أسبوع مع ياسمين شويخ
- 7 أبريل/ نيسان 2018
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