الساعة الأولى من إكسترا في أسبوع مع ياسمين شويخ
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إكسترا في أسبوع مع ياسمين شويخ

  • 7 أبريل/ نيسان 2018

ضيفة إكسترا في أسبوع هذا السبت هي المخرجة السينمائية الجزائرية ياسمين شويخ التي حدثتنا عن أعمالها الفنية وفيلمها الأخير "إلى آخر الزمان" الفائز بجائزة مهرجان مسقط السينمائي. كما تحدثنا معها عن التنميط في أفلام هوليوود عند تجسيد الشخصيات العربية، بالإضافة إلى موضوعات أخرى.