متى تسحب الحكومة حق حضانة الأطفال من ذويهم؟

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخراً بأن المحاكم الألمانية تصرفت بشكل ملائم في نقل ثمانية أطفال إلى مؤسسات رعاية حكومية، نظراً لأن عائلاتهم التي تنتمي لإحدى الكنائس الكاثوليكية، أصرت على تأديبهم باستخدام العصا.

عائلات الأطفال الثمانية زعموا أن إجراءات المحكمة شكلت تدخلاً غير ملائم في حقوق عائلاتهم ومعتقداتهم الدينية. لكن المحكمة انحازت إلى القوانين الألمانية وشرعة الأمم المتحدة التي تعتبر أن العقاب البدني ينتهك حظراً دولياً بشأن العنف ضد الأطفال.

ماذا لو كان أحد الوالدين أو كلاهما يعتنق أفكاراً متطرفة؟ أو أدين بتهمة الإرهاب؟ هل من الأجدى أخذ الأطفال في هذه الحالة؟

محمد مطر تحدث إلى صباح المختار، رئيسِ جمعية المحامين العرب في لندن، وسأله بداية: هل يوجد في القانون البريطاني ما يخول الدولة سحب حضانة الطفل من الأبوين في حال كان أحدهما متطرفاً؟