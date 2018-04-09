متى تسحب الحكومة حق حضانة الأطفال من ذويهم؟

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخراً بأن المحاكم الألمانية تصرفت بشكل ملائم في نقل ثمانية أطفال إلى مؤسسات رعاية حكومية، نظراً لأن عائلاتهم التي تنتمي لإحدى الكنائس الكاثوليكية، أصرت على تأديبهم باستخدام العصا.

عائلات الأطفال الثمانية زعموا أن إجراءات المحكمة تعتبر تدخلاً في حقوق عائلاتهم ومعتقداتهم الدينية. إلا أن المحكمة انحازت إلى القوانين الألمانية وشرعة الأمم المتحدة التي تعتبر أن العقاب البدني ينتهك حظراً دولياً بشأن العنف ضد الأطفال.

ماذا لو كان أحد الوالدين أو كلاهما يعتنق أفكاراً متطرفة؟ أو أدين بتهمة الإرهاب؟ هل من الأجدى سحب حضانة الأطفال في هذه الحالة؟

محمد مطر تحدث إلى صباح المختار، رئيسِ جمعية المحامين العرب في لندن، وسأله بداية: هل يوجد في القانون البريطاني ما يخول الدولة سحب حضانة الطفل من الأبوين في حال كان أحدهما متطرفاً؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو صباح المختار رئيسِ جمعية المحامين العرب في لندن

هذا بالنسبة لبريطانيا. ماذا لو توجهنا إلى دولة عربية كالجزائر مثلاً، هل هناك حالات سُحبت فيها حضانة الأطفال من الوالدين بسبب فساد أخلاقهما؟

هذا السؤال وجهه محمد مطر إلى عبد الرحمن عرعار، رئيس شبكة ندى لحماية الطفولة في الجزائر.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو عبدالرحمن عرعار، رئيس شبكة ندى لحماية الطفولة في الجزائر

ولكن، في حال قررت المحكمة سحب حضانة الطفل، ما هي المشاكل النفسية التي يمكن أن يتعرض لها؟

محمد مطر سأل الدكتور محمد دباس الطبيبَ النفسي المتخصص في الأطفال والمراهقين.