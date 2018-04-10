ملابس ذكية ترسل تنبيهات لمستخدمها لتصحيح وضعية جلوسه

كثيرة هي التفاصيل التي لا ننتبه إليها أثناء قيامنا بنشاطاتنا اليومية سواءً في المكتب أو المنزل, وقد لا ندرك مدى تأثير الوضعيات الخاطئة وخاصةً تلك المتعلقة بالجلوس أثناء العمل لساعات طويلة على صحتنا مستقبلاً.

هذه الاحتمالات وغيرها دفعت بباحثين في إسبانيا لابتكار تقنيات خاصة بالملابس ترسل تنبيهات لمستخدمها لتذكيره بتصحيح وضعية جلوسه, داليا حيدر تطلعنا على بعض الأمثلة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحتنا http://www.bbc.com/arabic/media

اشترك في بي بي سي http://bit.ly/BBCArabicNews